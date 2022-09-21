Yunanistan'ın denizaltı filosunda kan kaybı! Emekli edildi

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Glavkos (Type 209-1100) sınıfı denizaltılardan S113 Proteus, emekliye ayrıldı. Böylelikle Yunan Donanması’nın aktif denizaltı sayısı, 10’a düşmüş oldu. Proteus, 2013 yılında karaya oturmuştu.

Halihazırda Yunan Donanması envanterinde, 3 ayrı sınıfta 10 adet denizaltı bulunuyor. Bunlardan 2 adedi Glavkos; 4 adedi Poseidon ve 4 adedi ise Papanikolis sınıfında yer alıyor. Glavkos sınıfındaki denizaltıların yaş ortalaması 50; Poseidon sınıfındakilerin 42.5; Papanikolis sınıfındakilerin ise 7.75. Yunan Donanması’nın denizaltı filosunun %60’nı oluşturan Glavkos ve Poseidon sınıfı denizaltılarda da yaşlarından ötürü teknik problemler baş gösterdiği biliniyor.

Türk Donanması ve Yunan Donanması’nın denizaltıları

Papanikolis olarak adlandırılan Type 214 sınıfı denizaltılardan, halihazırda Türk Donanması da Reis Sınıfı adı altında 6 adet teslim almayı planlıyor. Yunan denizaltılarından daha üstün özelliklere sahip Reis Sınıfı Denizaltılar, Gölcük Tersanesi’nde yerli imkanlarla üretiliyorlar. İlk denizaltı olan TCG PİRİREİS’in, bu yıl veyahut gelecek yıl içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Akdeniz’deki en güçlü denizaltı filosuna sahip Türk Donanması’nda ise halihazırda 12 adet denizaltı bulunuyor. Gür Sınıfı (4), Preveze Sınıfı (4) ve Ay Sınıfı (4) denizaltılar, aynı zamanda Türk savunma sanayii imkanlarıyla STM, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kuruluşların öncülüğünde geniş çaplı modernizasyonlara da tabi tutuluyorlar. Ay Sınıfı Denizaltılar aşamalı olarak envanterden çıkartılırken, yerlerini ise çok daha üstün yeteneklere sahip Reis Sınıfı Denizaltılar alacaklar.

Öte yandan Türkiye, MİLDEN Projesi kapsamında milli denizaltısını üretmek için çalışmalarını da başlatmış durumda. Türk STM şirketi ise STM500 adındaki Mini Denizaltı’nın üretimine yerli ve milli imkanlarla devam ediyor.

Ayrıca Türkiye, Roketsan üretimi Milli Ağır Sınıf Torpido AKYA’yı da kısa süre önce envantere aldı. Ağır Sınıf Torpido, denizaltıların temel silahı konumunda bulunuyor. Türkiye, bu alanda daha önce ABD ve Almanya’ya bağımlıydı. Yunanistan ise halihazırda tamamen ABD ve Almanya’ya bağlı.

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