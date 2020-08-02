Yunanistan'ın çaresizliğini böyle itiraf etti: Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olmasını mı bekliyoruz?

Yunan gazeteci yazar Nikos Igglesis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin tarihsel sürecine ve bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin Elliniki Antistasi'de bir makale kaleme aldı. Türkiye’yi "Yunan halkının ezeli düşmanı" olarak nitelendiren Igglesis, savaş tamtamları çaldığı yazısında Yunan hükûmetlerinin çaresiz çırpınışlarından yakındı.

Aksam'ın haberine göre, Türkiye’nin "Yunanistan’ın yalnızca geçmişteki ya da günümüzdeki bir düşmanı olmadığını, Yunanistan’ın varlığına yönelik sınırsız bir tehdit oluşturduğunu" kaleme alan Nikos Igglesis, “Ankara’nın jeostratejik hedeflerinin önündeki en büyük engel Yunanistan’dır, çünkü sınırlarındaki en güçlü devlet Yunanistan’dır" iddiasında bulundu.

"Önlerindeki ağaca takılı kalıp arkadaki koca ormanı göremiyorlar"

Bugüne kadarki Yunan hükümetlerini, diplomatları, askerî yetkilileri ve gazetecileri Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerçekleri görememekle suçlayan Nikos Igglesis, şu satırları kaleme aldı:

"Hepsi, aradaki problemlere kısa vadeli çözümler bulmaya çalıştılar. Önlerindeki bir ağaca takılı kalıp arkadaki koca ormanı göremediler. (Yöneticilerimiz) bugün Oruç Reis ya da Yavuz gemileri bölgedeki faaliyetlerine ara verse bunu yeterli görüp derin bir oh çekecekler. Halbuki yarın daha güçlü bir şekilde karşılarına dikilebileceğinin farkında değiller."

"1922'de galip gelebilseydik bugün belki de Anadolu'da bir Pontus devleti olurdu"

Türkiye’nin bugün Yunanistan için oluşturduğu "tehdidin" kaynağını Kurtuluş Savaşı’na bağlayan Nikos Igglesis, hezeyanlarını şöyle ifade etti:

"Batı Anadolu’da verdiğimiz savaşı kazanabilseydik, bugün belki de Ege’nin doğusundaki topraklarda olabilirdik. Boğazlar Türkiye’nin kontrolünde olmazdı. Hatta belki Anadolu’da bağımsız bir Pontus devleti bile olabilirdi. Fakat bu maalesef gerçekleşmedi ve aradan geçen yüz yılın ardından yeniden bir imparatorluğun doğuşuyla karşı karşıyayız"

"Ölüm kalım mücadelesine hazırlanalım"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerin müzakere yoluyla çözülemeyeceğini öne sürerek savaş çığırtkanlığı yapan Yunan yazar, "Yunanistan için geçici bir zafer yeterli olmayacaktır. Türkiye’yi stratejik bir şekilde tamamen mağlup edemezsek yarın bir gün yine güçlenerek tehdit oluşturacaktır. Ölüm kalım mücadelesine hazırlanmalıyız" sözlerine yer verdi.

"Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olmasını mı bekliyoruz?"

Kaleme aldığı satırların bazı kesimlerce "milliyetçi-şovenist" sözler olarak yorumlanabileceğini belirten Nikos Igglesis, “Türkiye’nin, Yunanistan’ın nüfusunun 8 katına ve Yunanistan’dan çok daha büyük bir ekonomiye sahip olduğu için ‘doğrudan mücadelenin mümkün olmayacağını’ düşünenler de olabilir. Fakat tüm bunlar, korkakların bahanelerinden başka bir şey değildir.” diye yazdı.

Modern zamanlarda askeri zaferlerin ordunun büyüklüğü ile değil, teknolojik üstünlüklerle elde edildiğini yazan Yunan gazeteci, şunları kaleme aldı:

"Fark yaratacak bir ya da iki silah sistemi geliştirebilirsek Türklerden daha iyi bir duruma gelebiliriz. Savunma sanayisine daha büyük yatırım yapmalıyız. Tüm bunlar için siyasi irade gerekiyor. Yöneticilerimiz neyi bekliyor; Türkiye’nin daha da güçlenmesini ya da nükleer silahlara sahip olmasını mı?"

"Yunan ırkının hayatta kalması için harekete geçmeliyiz"

Türkiye’nin dününe ve bugününe karşı nefret dolu satırlardan oluşan makalesinde Türkiye’yi defalarca "Yunanistan’ın ve Yunan halkının ezeli düşmanı" olarak nitelendiren Nikos Igglesis, "Eğer Yunan ırkının hayatta kalmasını ve özgürce yaşamasını istiyorsak, Helenizm’in bugün yüzleşmekte olduğu varoluşsal tehdide karşı hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.