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Dünya Yunanistan'ın 2 şehrinde hayat durdu
Dünya

Yunanistan'ın 2 şehrinde hayat durdu

Selanik ve Serez 14 gün boyunca sms aracılığı ile izin alarak kontrollü olarak dışarıya çıkma dönemine geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:41:00 -
Yunanistan'ın 2 şehrinde hayat durdu

Selanik ve Serez, son günlerde kaydedilen koronavirüs vakalarındaki patlama nedeniyle bugünden itibaren 14 gün boyunca sms aracılığı ile izin alarak kontrollü olarak dışarıya çıkma dönemine geçti.

Bu yeni uygulamaya göre, sabah 5’ten akşam 9’a dolaşım için, pandeminin ilk aşamasında olduğu gibi vatandaşlar (ücretsiz) 13033’e SMS göndererek dışarıya çıkabilecek ve seyahat edebilecek.

Her iki kentte de perakende mağazaları (çarşı-pazar dükkanlar) kepenk indirdi. Okul yılının başından beri yürürlükte olan koruma önlemleri ile ilkokullar ve liseler, toptan satış, sanayi, oteller hizmet vermeye devam edecek.

Selanik “Makedonia” Havalimanı’nda uçuşlar bu akşam saat 18:00’dan başlayarak 14 günlüğüne 17 Kasım 2020 Salı gece yarısına kadar uluslararası ve iç hat yolcu uçuşlarına kapatılıyor.

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