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Dünya Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Dünya

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı

Türkiye'nin bölgedeki askeri gücünden çekinen Yunanistan’da zorunlu askerlik mayıs ayından itibaren 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:21:00 -
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı

Yunanistan’da zorunlu askerlik süresi uzatılıyor. Ülkede 9 ay olan zorunlu askerlik görevi mayıs ayından itibaren herkes için 12 aya çıkarılıyor. Yunan Savunma Bakanlığı, askerlik süresini uzatarak kara kuvvetleri birliklerinin acil personel ihtiyacını mümkün olan en yüksek oranda karşılamayı amaçlıyor.

Askerlik süresinin bir yıla çıkarılması ile kara kuvvetlerindeki asker sayısının 100 binden 133 bine yükseltilmesi planlanıyor.

Meriç veya Ege’nin doğusundaki adalarda yani Türkiye sınırında askerlik yapmak isteyenleri motive etmek için görev süresinin 9 ayda bırakılması dikkat çekti.

'Karşıda Türkiye var ve o hazır'

Yunan iktidar partisi Yeni Demokrasi Milletvekili Nikos Manolakos, askerliğin 1 yıla uzatılmasını "Üzücü ama tek yol bu" sözleriyle savundu.

"Ülkenin silahlı kuvvetleri son 10 yılda personel ve araç sıkıntısı çekti" diyen Yunan vekil, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının gerekli olduğu için yapıldığını vurguladı. Manolakos, "Karşıda Türkiye var ve o hazır" dedi.

Yunanistan hızla silahlanıyor

Yunanistan bir yandan sınır birliklerini yeni askeri personel alımı ile güçlendirmeyi planlarken, bir yandan da silahlanmaya hız veriyor.

Gelecek 10 yılda savunma alanına 10 milyar euroluk harcama yapmayı planlayan Atina, 18 adet Fransız savaş uçağı Rafale’in tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı da meclise sundu.

Anlaşma, iki gün ilgili meclis komisyonunda görüşülmesinin ardından, 19 Ocak'ta meclis genel kurulunda oylanacak.

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