Yunanistan'ı SİHA korkusu sardı: Yeni yollar arıyoruz

Türkiye ile aklınca Ege ve Doğu Akdeniz'de boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan'ı SİHA korkusu sardı. Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan ve mevcut savaş konseptlerini kökten değiştiren Türk SİHA'larının başarısı Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan uykularını kaçırdı.

Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, Türk SİHA'larıyla ilgili itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin ordusunu modern silahlarla ve SİHA'larla donattığını belirten Panagiotopulos'un sözleri yaşadıkları korkuyu ve çaresizliği gözler önüne serdi.

"Yeni yollar arıyoruz"

Türk SİHA'larıyla başa çıkabilmek için yeni yollar aradıklarını söyleyen Panagiotopulos, Türkiye'nin bu modern platformlarını olası bir savaş durumunda Yunanistan'a karşı etkin bir biçimde kullanacağını ifade etti.

Yunan bakan konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüm silah sistemleriyle ve özellikle insansız hava araçlarıyla başa çıkmanın yolları üzerinde çalışıyoruz."