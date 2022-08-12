  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'ı sarsan gelişme! Rafale uçakları "GÖKDOĞAN Füzesi"nin menziline girdi
Dünya

Yunanistan'ı sarsan gelişme! Rafale uçakları "GÖKDOĞAN Füzesi"nin menziline girdi

Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKDOĞAN Füzesi"nin menzilinin 100 kilometrenin üzerine çıkartılması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan savunma siteleri yapılan revizenin Yunanistan'ın envanterinde bulunan Rafale savaş uçaklarına karşı yapıldığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:35:00 -
Yunanistan'ı sarsan gelişme! Rafale uçakları "GÖKDOĞAN Füzesi"nin menziline girdi

GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi'nin menziline revize geldi. TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli görüş ötesi hava hava füzesi (BVRAAM) olan GÖKDOĞAN, kısa süre önce F-16'dan atılmıştı.

Daha önce 65 kilometreye olarak açıklanan GÖKDOĞAN Füzesi'nin menziline, revize geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GÖKDOĞAN'ın menzilinin 100 km'nin üzerine çıkarıldığını açıkladı.

Rafale Gökdoğan Füzesi'nin menziline girdi

GÖKDOĞAN füzesinin menzilinin 100 km'nin üzerine çıkarılması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan savunma siteleri, yapılan revizenin Yunanistan'ın envanterinde bulunan Rafale savaş uçaklarına karşı yapıldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin F-16'ları menzilinde, %50'ye yakın artış yapılan GÖKDOĞAN füzeleriyle donattığına ve bu füzelerin Amerikan AIM-120 AMRAAM'larının yerini alacağına dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23