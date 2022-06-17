Yunanistan'ı kışkırtan ABD'den flaş açıklama: Türkiye elbette...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gel-gitli ilişki devam ederken, bu konu ABD'nin başkenti Washington'da da gündemden düşmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında; Yunanistan'ın Türkiye'nin dibindeki adaları silahlandırması ile ilgili bir soruya cevap verdi.

"Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulmalı"

Son dönemde yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Price, "Bizim bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğunuz pozisyonla aynı. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulmalı ve bunlar korunmalıdır. Biz NATO müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış, güvenlik için birlikte çalışmaya ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmelerini teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Müttefiklerimizin gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz"

Öte yandan Price, iki ülke arasındaki gerilimin de son bulması yönünde ifadeler kullandı. Price, "Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Onlar ABD'nin kritik öneme sahip olan NATO müttefikleri ve biz her iki ülkenin de gerilimi azaltmaya devam etmesini istiyoruz" yorumunu yaptı.,