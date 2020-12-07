Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü açıklarken, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Satranç tahtasında hiper hırslı bir Türkiye var. Şu anda Türkiye'ye karşı çok büyük bir ulusal yenilginin eşiğindeyiz..." ifadelerini kullandı.

"Bugünün Türkiye'si Kardak'taki 1996 ya da 1987 hatta 2000'lerdeki Türkiye değil"

Konuşmalarına Yunan hükümetini sert bir şekilde eleştirerek devam eden Yunan Profesör, ''Bugünün Türkiye'si Kardak'taki 1996 ya da 1987 hatta 2000'lerdeki Türkiye değil. Avrasya satranç tahtasında uyum sağlayıcı bir güce dönüşmek isteyen gerçekten hiper hırslı bir Türkiye var.'' açıklamarıyla gündeme oturdu.

"Türkiye'nin sancağı olacağız"

Grivas, ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-Osmanlı İmparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunan hükümeti ise yurt dışından yardım bekliyor. Bu tamamen paranoyak bir şey.'' dedi.