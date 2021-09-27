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Dünya Yunanistan'ı karıştıran sözler: Amerikalıların hizmetkarları
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Amerikalıların hizmetkarları

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, "Bölgedeki en saldırgan ülke Yunanistan" sözleriyle ülkede "saldırganlık" tartışması başlattı. Bununla da yetinmeden Pafilis, sözlerinin devamında "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 19:27:00 -
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Amerikalıların hizmetkarları

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Yunan meclisindeki konuşmasında, "Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum" dedi.

Pafilis Yunan milletvekillerine seslendi ve "Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın tüm "savaşlara'" Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, "Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı.

"Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız"

Pafilis, Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçladı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştirdi ve "Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi.

Komünist Parti Sözcüsü Pafilis, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

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