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Teknoloji Yunanistan'ı fena korku sardı! "Yeni Türk tehdidi" başlığıyla duyurdular
Teknoloji

Yunanistan'ı fena korku sardı! "Yeni Türk tehdidi" başlığıyla duyurdular

Türk savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği IDEF 2021 Fuarı'nda boy gösteren Türkiye'nin yeni savaş helikopteri ATAK 2, Yunanistan'da büyük paniğe yol açtı. Yunan medyası ATAK 2 için "Yeni Türk tehdidi" başlığını attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 13:10:00 -
Yunanistan'ı fena korku sardı! "Yeni Türk tehdidi" başlığıyla duyurdular

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen "Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi" (ATAK 2), 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) sergilendi.

Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı "defence-point", ATAK 2'nin IDEF'te sergilenmesini sayfalarına taşıdı.

Haberi okuyucularına, "Yeni Türk tehdidi IDEF'te sergilendi... Ağır Sınıf Muharebe Helikopteri" başlığıyla aktaran haber sitesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, yeni taarruz helikopterini IDEF 2021 savunma fuarında tanıttığını belirtti.

Haberde ATAK 2'nin, zorlu ortamlarda görev yapabilecek yeteneklere sahip olduğu ve ATAK'tan daha büyük bir silah yükünü taşıyabileceği belirtildi. Modern sistemlere sahip ATAK 2'nin, bakım maliyetlerinin düşük olduğu ifade edildi.

ATAK 929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri

TUSAŞ T-929 Atak 2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir. Helikopter, T-129 Atak'tan elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde tamamen özgün olarak geliştirilmektedir. Helikopter çeşitli hava koşullarına uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bir başka TUSAŞ üretimi T-625'in alt sistemleri de Atak 2'de kullanılacaktır.

Atak 2, taarruz, yakın hava desteği, hava-yer ve hava-hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları ve silahlı keşif ve gözetim gibi görevlere uygun olacak şekilde tasarlanıyor.

star.com.tr

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