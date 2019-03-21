0553 313 94 23

Yunanistan'ı çıldırtan görüntü! Tepki gösterdiler

Türk askeri dalgıçların Yunanistan'ın Girit adasında yapılan askeri tatbikat sırasında çektirdiği Türk bayraklı fotoğraf Yunanlıları rahatsız etti.

21 Mart 2019 Perşembe 16:33
Yunanistan'ı çıldırtan görüntü! Tepki gösterdiler

Yunanistan, Türkiye'nin NATO tatbikatı kapsamında gittiği Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Girit'te askeri dalgıçların denizaltında Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafına tepki gösterdi.

Yunan gazetesi Greek Reporter, Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'te denizaltında 'kurbağa adam' da denilen iki askeri dalgıcın Türk bayrağını tuttuğu görülen fotoğrafın 'Yunanistan'ı kızdırdığını' yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nin tatbikatla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekildeydi:

"NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan ev sahipliğinde 14-21 Mart 2019 tarihleri arasında icra edilen ARIADNE-19 Tatbikâtına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, SNMCG-2 unsurları tarafından 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Suda/GİRİT liman ziyareti gerçekleştirildi. Suda liman ziyareti hitamında, tatbikata katılan unsurlar tarafından asimetrik tehdit eğitimleri ve hava savunma harbi eğitimlerinin yapılmasına müteakip Girit Adası kuzeyinde mayın harbi eğitimleri icra ediliyor. Mayın Harbi Eğitimleri kapsamında, SAS Timlerimiz tarafından 2 adet eğitim mayını 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edildi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:33
  1. Yunanistan
  2. Girit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormancılık Haftası ‘fidan dikim’ töreniyle kutlandı
    1. Ormancılık Haftası ‘fidan dikim’..
    2. Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu..
    3. Polisten şafak operasyonu: 9 kişi..
    4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    5. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman:..
    6. Madenden acı haber: İşçinin cansız..
    7. Balıkesir’de Dünya Ormancılık Günü ve..
    8. Nevruz Bayramı kutlanıyor
    9. İngiltere'de camilere balyozlu saldırı
    10. Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı
    11. Irak’ta feribot alabora oldu:En az..
    12. ’Denetimli’ fidan dikimi
    13. Prof. Dr. Yol: “Kanserde erken teşhis..
    14. Bağdat'ta Türkmenler, Nevruz..
    15. Filipinli eski yetkililer Şi'yi ICC'ye..
    16. Ronaldo tutuklanmasın diye bakın ne..
    17. Tarsus’ta PKK/KCK’nın sözde gençlik..
    18. BEYMEN Club İzmir’de 5’inci mağazasını..
    19. Irak’ın Musul kentinden geçen Dicle..
    20. "3 milyonun üzerinde kadın okuryazar..
    21. Evlenecekler dikkat! İşte şeytanın..
    22. Muhittin Böcek,” 30 yıllık sorunu..
    23. Bilecik'te öğrenciler bir günlüğüne..
    24. (Özel) Ölüm kavşağında yine kaza..
    25. Ülke şokta! Aşırı dolu bir tekne..
    26. Mozambik'te 15 bin kişi kurtarılmayı..
    27. Down Sendromlular Farkındalık Günü..
    28. AİÇÜ’de “İslam ve Kadın” konulu panel..
    29. Skandal iddia: ABD işgal altındaki..
    30. Hitit Üniversitesi rekreasyon..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!