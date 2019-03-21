Yunanistan'ı çıldırtan görüntü! Tepki gösterdiler

Yunanistan, Türkiye'nin NATO tatbikatı kapsamında gittiği Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Girit'te askeri dalgıçların denizaltında Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafına tepki gösterdi.

Yunan gazetesi Greek Reporter, Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit'te denizaltında 'kurbağa adam' da denilen iki askeri dalgıcın Türk bayrağını tuttuğu görülen fotoğrafın 'Yunanistan'ı kızdırdığını' yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nin tatbikatla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekildeydi:

"NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan ev sahipliğinde 14-21 Mart 2019 tarihleri arasında icra edilen ARIADNE-19 Tatbikâtına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, SNMCG-2 unsurları tarafından 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Suda/GİRİT liman ziyareti gerçekleştirildi. Suda liman ziyareti hitamında, tatbikata katılan unsurlar tarafından asimetrik tehdit eğitimleri ve hava savunma harbi eğitimlerinin yapılmasına müteakip Girit Adası kuzeyinde mayın harbi eğitimleri icra ediliyor. Mayın Harbi Eğitimleri kapsamında, SAS Timlerimiz tarafından 2 adet eğitim mayını 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edildi."