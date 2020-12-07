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Dünya Yunanistan'dan yeni skandal! İHA'lar görüntüledi
Dünya

Yunanistan'dan yeni skandal! İHA'lar görüntüledi

Ege'de göçmenlere yönelik vicdansız politikalar geliştiren Yunanistan'ın bölgedeki yeni skandalını İHA'lar görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:03:00 -
Yunanistan'dan yeni skandal! İHA'lar görüntüledi

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Haziran ayında bir Yunan sahil güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı.

Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı. Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.

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