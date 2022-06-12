Yunanistan'dan yeni provokasyon! O dediğinizi yapın da görelim ulan

Ege Denizi’nde 1996 yılında yaşanan “Kardak krizi” travmasını atlatamayan emekli koramiral Yanis Egolfopulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul’u bombalayabileceğini söyledi. Kardak krizi döneminde Ege’deki “Adrias” savaş gemisinin komutanı olan Egolfopulos, Yunan “Mega” televizyonunda katıldığı programda, “Rafale uçakları Larisa’dan üç Scalp füzesi atsa İstanbul Boğazı’ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere ‘hadi gelin, konuşalım’ deriz” ifadelerini kullandı.

"Çok para harcadık, üstünlük bizde"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sözlerini daha da ileri götürerek Türk ordusunun “çok zayıfladığını” savunan emekli asker, bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk SİHA’larının “ekmek kırıntısı” gibi kalacağını savundu. Provokatif söylemlerini daha sonra çıktığı “Open TV” yayınında da sürdüren Yanis Egolfopulos, “Yunanistan ordusu için 2019’dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar” dedi. Emekli koramiral, 1996 Kardak krizi sırasında dönenim hükümeti “vur” emri verseydi, Türkiye’nin bugün Yunanistan’ı tehdit edemeyeceğini de söyledi.

Türk tanklarına karşı Meriç'e hendek

Yunanistan basını, 2010 yılından beri Meriç sınırına kazılan 135 km uzunluğundaki hendek ile ilgili çalışmaların son aşamaya girdiğini yazdı. Yerel haber sitesi ‘evrosnews’, “Tür tanklarının muhtemel bir geçiş teşebbüsünü önleyecek bu hendek, Yunan savunması için çok önemli” ifadesini kullandı. 32 metre genişliğe ve 7 metre deriliğine sahip hendeğin 12 yıldır ağır aksak ilerleyen kazı çalışmalarına son dönemde hız verildi. Çalışmalar halihazırda Dedeğaç’a 65 km mesafedeki Sofulu köyünde devam ediyor. Meriç’e hendek kazılmaya, 2010 yılında “sığınmacıların geçişini önlemek” gerekçesiyle başlanmıştı. Ancak daha sonra hendeğin “savunma amaçlı olduğu” açıklanmıştı.

"Uçaksavarlar bize lazım"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Ukrayna’ya silah yardımına ilişkin, “Bizden ne kadar talep ederlerse etsinler, uçaksavar veya gemisavar füzeleri göndermeyeceğiz. Çünkü karşımızda gerçek bir tehdit var” dedi. Geçtiğimiz günlerde parlamentoda verilen bir soru önergesini cevaplandıran Bakan, “Türkiye’den tehdit gördükleri gerekçesiyle” bu silahlara ihtiyaç duyduklarını söylerken, Girit’te depolanan Rus yapımı S-300 füze sistemini de Ukrayna’ya verme niyetleri olmadığını kaydetti. Kıbrıs Rum yönetiminin siparis ettiği S-300’ler, 1998 yılında Türkiye’nin sert tepkisi üzerine Girit Adası’na nakledilmişti. Füzeler, geçen 24 yılda sadece bir kez, 26 Aralık 2013’te test için ateşlendi.

Bilgi sızdırana ceza

Bakan Panayiotopulos ayrıca, Almanya’dan alınacak modern ekipmana karşılık Ukrayna’ya verilen silahlara ilişkin bilgileri basına sızdıranların, askeri kanunlara göre cezalandırılacağını söyledi. Bakan, bu tür bilgilerin “toplam kapasiteleri” hakkında düşmanlarına fikir verebileceğini belirtti.