Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı İsrail füzesi

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Türkiye’ye karşı kullanmak üzere İsrail’den Spike NLOS adlı füze savunma sistemleri planlıyor.

27 füze sistemi istiyorlar

İsrail ile Yunanistan arasında anlaşmada son aşamaya gelindiği iddia edildi. 70 milyon euro karşılığında 27 füze sisteminin alınacağı ve bu sistemlerin 2023 başında füze sistemlerinin Yunanistan'a gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Alınması planlanan füze sistemlerinin Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros bölgesinin Türkiye sınırına konuşlandırılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Sürekli silah alıyorlar

Füzelerin tank savunma sistemi olarak tasarlandığı ve 32 km menzile sahip olduğu belirtildi. Yunanistan, kısa sürece önce İsrail ile drone satışı, Fransa'yla Rafael savaş uçağı, ABD ile de F-16 savaş uçağı modernizasyonu anlaşmaları imzaladı.