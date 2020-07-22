Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Rodos ve Meis Adaları arasında NAVTEX ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan'da Hava Kuvvetleri beşinci nesil F-35 savaş uçağı tedarik etmek için harekete geçti.

Yunanistan, yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 20 adet beşinci nesil F-35A savaş uçağını satın almak için bir LOA (teklif ve kabul mektubu) imzalamayı planlıyor. Anlaşma aynı zamanda eğitim/lojistik destek hizmetleri ve altyapı yükseltmesini de içeriyor.

2021’de imzalayacağı belirtiliyor

Yunanistan’ın 20 adet F-35A için geçerli olacak anlaşmayı 2021’de imzalayacağı belirtiliyor. Satın alınması planlanan F-35A’ların birim maliyeti 85 milyon dolar. İlk teslimatın ise 2025-2026 yılları arasında yapılması düşünülüyor.

e-Amyna’nın konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: