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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle

Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalar yapan Yunanistan'da Hava Kuvvetleri beşinci nesil F-35 savaş uçağı tedarik etmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:07:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Rodos ve Meis Adaları arasında NAVTEX ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan'da Hava Kuvvetleri beşinci nesil F-35 savaş uçağı tedarik etmek için harekete geçti.

Yunanistan, yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 20 adet beşinci nesil F-35A savaş uçağını satın almak için bir LOA (teklif ve kabul mektubu) imzalamayı planlıyor. Anlaşma aynı zamanda eğitim/lojistik destek hizmetleri ve altyapı yükseltmesini de içeriyor.

 

2021’de imzalayacağı belirtiliyor

Yunanistan’ın 20 adet F-35A için geçerli olacak anlaşmayı 2021’de imzalayacağı belirtiliyor. Satın alınması planlanan F-35A’ların birim maliyeti 85 milyon dolar. İlk teslimatın ise 2025-2026 yılları arasında yapılması düşünülüyor.

e-Amyna’nın konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

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Yorumlar

Rabia Zafer

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osmanli

Birakin alsinlar. Yurt ici ve yurt disindan okudugum butun uzmanlar F35lerin reklami yapildigi kadar iyi olmadigini soyluyor. Bu adamlarin hepsi mi ABD den nefret ediyor. Ates olmayan yerden duman cikmaz.
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