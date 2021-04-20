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Dünya Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif

Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Türkiye'ye 15 konuda olası ekonomik iş birliği için teklif gönderdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:42:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif

 

Doğu Akdeniz ve Ege'de provoke edici adımlara imza atan Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Atina'nın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetinde olduğunu ancak komşu ülkeden uluslararası hukuka uymasını beklediklerini söyledi.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre Peloni, "Yunanistan, Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmayı, gerilimi dindirecek atmosferin sağlanmasını umuyor" diye konuştu.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere değinen sözcü, Yunanistan'ın Türkiye'ye 15 konuda olası ekonomik iş birliği için teklif gönderdiğini de söyledi.

Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın küstah sözleri sonrası Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında atmosfer gerilmişti.

MSB'nin açıklaması

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan'ın "güven artırıcı önlemlere" ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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