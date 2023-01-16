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Dünya Yunanistan'dan 'Türkiye' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler
Dünya

Yunanistan'dan 'Türkiye' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Yunanlıları korkutmaya devam ediyor. Sözlerin boş sözler olmadığını vurgulayan Yunan medyası 'Bir saat içinde gelebilirler' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 17:21:00 -
Yunanistan'dan 'Türkiye' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler

Türkiye'nin savunma sisteminde gösterdiği başarı Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Yunan basınında yer alan analiz yazısında Türk hava savunması ele alındı.

Kendi Demir Kubbesi'ni inşa eden Türkiye'nin bu alanda oldukça fazla yol aldığı belirtildi.

Ankara'nın halihazırda çok gelişmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu ve modernize edilmiş F-16'ların Türkiye'nin işini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin boş sözler olmadığı vurgulanırken yazıda, "Bir saat içinde gelebilirler" denildi.

Yunan basınında "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü Türkiye'deki seçimle ilişkilendirmesine tepki gösterildi. Yazıda, "Bunun seçimle alakası olduğunu düşünenler ciddi anlamda yanılıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin S-400'le hava savunmasını güçlendirdiği dikkat çekilirken ABD'nin Ankara ile arasını iyi tutmaya çalıştığından bahsedildi.

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