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Dünya Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Göçmenlere yaptığı işkenceleri sağır sultanın bile duyduğu Yunanistan, Ege Denizi’nde mültecilerin bulunduğu botun batması sonucu 4 çocuğun hayatını kaybetmesinden Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:18:00 -
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

 Münübe Yılmaz 

Göçmenlere yaptığı işkenceleri sağır sultanın bile duyduğu Yunanistan, pişkin bir açıklamaya daha imza attı.

Ege Denizi’nde mültecilerin bulunduğu botun batması sonucu 4 göçmen çocuğun hayatını kaybetmesinden Türkiye’yi sorumlu tutan küstah Yunan, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözünü akıllara getirdi.

Ülkesinin mültecilere yönelik zalimane tavrını gizleme gayretine girişerek Türkiye’ye akıl vermeye kalkan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Ankara’nın insanların hayatını riske attığını iddia etti.

“Türk yetkililer, çeşitli suç çetelerinin mültecileri istismarını önlemek için daha fazla çaba sarfetmelidir” diyerek dünyada mültecilere en çok sahip çıkan Türkiye’yi eleştirme cüretinde bulunan Mitarachi, Türkiye’nin denizden yapılan yolculuklara izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

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Yorumlar

Vatandaş

Ab nın kıçına diken batsa Türkiye den bilecekler faşist topluluk
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Merthan

Adi Şeref yoksunu böcekler sizi.
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