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Dünya Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis, Doğu Akdeniz'deki tüm savaş gemilerinin derhal geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:56:00 -
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden hazımsız olan Yunanistan'dan skandal bir açıklama geldi.

Bölgede yaptığı provokasyonlarla gerilimi tırmandıran Yunanistan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi'nde Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir toplantıda konuştu.

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki çalışmalarını hedef alan Miltiadis Varvitsiotis, bu gelişmeyi Avrupa'nın egemenliğini ve stratejik özerkliğini tehdit altına aldığını iddia etti.

Sözlerinden ülkesine güvenmediği anlaşılan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, "AB, derhal bölgede kendisine uygun olan rolü oynamaya başlamalı" dedi.

Haddini aşan Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm savaş gemilerini derhal geri çekmesi gerektiğini söyledi.

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