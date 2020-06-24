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Dünya

Yunanistan'dan skandal karar! Mescidi kapatacaklar

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire’de Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yerinin gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:39:00 -
Yunanistan'dan skandal karar! Mescidi kapatacaklar

Yunanistan Müslümanlar Derneğinden yapılan açıklamada, 1989 yılından bu yana Pire Limanı yakınlarında bulunan ”Andalusia” (Endülüs) isimli mescidin, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından alınan kararla kapatılacağı belirtildi.

Konumu dolayısıyla birçok turistin de ibadet etmesine olanak sağlayan mescitle ilgili şu ana kadar herhangi bir şikayet olmadığı ifade edilen açıklamada, kapatma kararıyla dini özgürlüklerin baskılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, ”Müslümanlar, maalesef kanun önünde eşitlikten çok uzaktalar.” ifadesi kullanıldı.

Avrupa’nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina’da yaşayan Müslümanlar, namazlarını kendi imkanlarıyla oluşturdukları ibadet yerlerinde kılıyor.

Öte yandan, Atina’da yapımı tamamlanan ilk resmi cami, çeşitli engellerle hala ibadete açılamıyor. Geçen yıl haziranda basın mensuplarına tanıtılan camide ilk namazın eylül ayında kılınması planlanıyordu.

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Yorumlar

Acilen haber

Yunanistandaki caminin ve namazin derdine düşmeniz cok guzel cok hos lakin birde turkiyedeki duruma el atin haber yapin ALLAH rızası icin camide oglen ikindi kiliniyo aksam yatsi sabah yok ammaaaaaaa iş içki mekanlarina gelince 22 ye kadarmi 23 e kadarmi acik bilim kurulu devleti kandiriyo galiba camide insanlar .....muyo sarilmiyo kucak kucaga oturmuyo lakin camide kisitlama var icki mekanlari serbest yer ankara kizilay sakarya caddesi
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murat

biz ise onlarinkini restore etmekle mesgulüz
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