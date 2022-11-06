Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: En kötü senaryoya hazır olun

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon son aylarda neredeyse hiç düşmüyor. Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanlığı onursal başkanı Evangelos Apostolakis katıldığı bir etkinlikte konuştu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ve bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Apostolakis, "Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı" yorumunu yaptı.

"Kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yanıt olur"

Yunan adalarının kıta sahanlığının artırmanın önemli bir taktik olacağını söyleyen Apostolakis, "Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur" ifadesini kullandı.

Küstah açıklamalarda bulunan Apostolakis, Türkiye ile görüşmelerde 12 mil konusunun sürekli masada olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye aklınca aba altından sopa göstermeye kalkan Apostolakis, "Ankara'dakiler, Atina'da hiçbir hükümetin, hiçbir partinin ve kimsenin uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli" dedi.