  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'dan Rusya'ya tepki: Hiçbir temeli yok
Dünya

Yunanistan'dan Rusya'ya tepki: Hiçbir temeli yok

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:09:00 -
Yunanistan'dan Rusya'ya tepki: Hiçbir temeli yok

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'nın karardan duyduğu üzüntü ifade edilerek, "Yunan diplomatik ve konsolosluk birimlerinin Rusya'daki personelinin sınır dışı edilmesine ilişkin Rus yetkililerin aldığı kararda hiçbir temel bulunmamaktadır. Profesyonellikleri ve yüksek sorumluluk bilinciyle öne çıkan bu personel, Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana ve Sözleşmesine bağlı olarak görevlerini icra etmekteydi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'daki Yunan Büyükelçiliği ve Konsoloslukların görevlerini icra etmeyi sürdüreceği belirtildi. ​​​​​​​

Rusya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilmişti.

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Ekaterini Nassika'nın Bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "istenmeyen kişi ilan edilen" diplomatların 8 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ve buna dair nota verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rusya karşıtı politikasının devam etmesi durumunda yanıt verme hakkının saklı tutulduğu belirtilmişti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteğinde bulunması, hava sahasını Rus uçaklarına kapatması ve nisanda Yunanistan'daki 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi Rusya'nın tepkisine neden olmuştu.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AMERIKAN KULLANISLI KUDUZ KOPEKLERI cesitlidir:FETÖ-PKK-YUNAN-DEAS-EL KAIDE vs vs

........

deniz HAN

AB BİRLİĞİ DİYORLAR YUNAN ABD Yİ ÜLKESİNE SOKTU BU NASIL BİRLİK GÜL GEÇ ULAN MACRON KAZIKLADI ABD ÖPTÜ GEÇTİ HALE BU NASIL BİRLİK KANDIRMACA YUNAN ŞİMARIKLIĞINA DEVAM EDİYOR KAZIK ATAN ATANA YUNANA KAZUKKKKK YİYORRRRRRR ÜSLERİNİ AÇTI KÖLE OLDULAR UCUZZZZ KÖLE YUNAN HALKI
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23