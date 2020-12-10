Yunanistan'dan olay sözler: Türkiye'yi durdurmazsak...

Türkiye'nin "Mavi Vatan Doktrini" ile denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma stratejisi Yunanistan'da ciddi endişeye neden oluyor.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile bölgedeki enerji kaynakları üzerinde çalışma yapmasına karşı Yunanistan, AB içerisinde yaptırım kartını kullanmaya çalışıyor.

Türkiye'nin hem siyasi hem de askeri olarak yaptığı girişimler uzun süredir Yunan basınında tartışılıyor.

Türkiye jeopolitik olarak kendini yeniden tanımlıyor

Yunanistan'ın en prestijli gazetesi olan Kathimerini'ye bir analiz yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgede kendini yeniden tanımladığını ifade etti.

"Türkiye deniz yollarını kontrol edecek"

Mavi Vatan Doktirini ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade eden Diakopulos, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde Kızıldeniz'deler. Son 20 yılda Türkiye'nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Türkiye etkisini genişletiyor

Türkiye'nin savunma ihracatı konusunda Pasifik bölgesinde de etkisini arttırdığını ifade eden Diakopulos, "Son 6 yılda Afrika'da 26 büyükelçilik açtılar. Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik'e olan erişimini genişletti" vurgusunu yaptı.