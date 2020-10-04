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Dünya Yunanistan’dan NAVTEX provokasyonu
Dünya

Yunanistan’dan NAVTEX provokasyonu

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken, Yunanistan atış eğitimleri maksadıyla Türkiye’nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan 2 yeni NAVTEX yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:56:00 -
Yunanistan’dan NAVTEX provokasyonu

Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek, bu NAVTEX ilanlarını kendisi tekrar yayınladı.

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sorumluluk sahasında olan bölgede 2 NAVTEX ilan etti.

Anında karşılık verdik

Doğu Akdeniz’de sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen bu provokasyon üzerine Türkiye, kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için yeniden NAVTEX yayımladı. Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, 6 ve 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.
Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz’de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX’lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

Masayı devirmeye çalışıyor

Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu kaydeden kaynaklar, Türkiye’nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi. Kaynaklar, Türkiye’nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan’ın ise diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

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