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Seçim 2019 Sayfası

Yunanistan'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı!

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Türkiye’nin uluslararası hukuka ve Ayasofya’nın statüsüne saygı duymasını umduklarını belirtti.

09 Nisan 2019 Salı 23:12
Yunanistan'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı!

Bolaris, bugünkü basın brifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi:

KÜSTAH SÖZLER: "BM VAR, UNESCO VAR! SAYGI DUYUN"

"Yunanistan her zaman uluslararası hukuka başvuruyor. Bu sadece politika değil kültürle de ilgili. Birleşmiş Milletler ve UNESCO var. Anıtların statüsü var. Herkese çağrımız, uluslararası hukuka saygı duyun, uluslararası anlaşmalara saygı duyun, komşulara saygılı olun. Biz dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri oluşturuyoruz, çünkü bu ilişkiler hukuk temelinde kalkınma, ilerleme, halklar arasında anlayış ve işbirliği için elverişli iklim oluşturuyor."

"AYASOFYA'YA SAYGI DUYUN"

Yunan diplomat ayrıca, "Türkiye hükümetinin uluslararası hukuka ve Ayasofya'ya saygı duymasını umuyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:12
  1. Türkiye
  2. yunanistan
  3. Ayasofya
  4. müze
  5. cami
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. SİYASET Haberleri
  8. Markos Bolaris

YORUM YAZ

  • sinsisinsi18 dk önce
    yunanistani gene almanya atesliyordur buna inanin yoksa yunanistan almanyaya bin sene borcunu ödeyemez zaten bütün büyük limanlar farikalar bankalar hava alanlari hepsi almanyanin ipotek altindadir simdi anlayin nedenini almanya en sinsi namert katildir.
  • SelimSelim25 dk önce
    Ayasofyaya tek bir yönden saygımız varo da artık cami olduğu için.
  • DesturDestur40 dk önce
    ALLAH VARGerisi yalan
  • turgut r.turgut r.48 dk önce
    birincisi bunlar kendillerini neden bizansin mirascisi saniyor ?hakdan huktan bahsedenler acaba yunanistandaki tarihi osmanli binalari ve camileri yikilirken, yada ahira cevirilirken, hak ve hukuk neredeydi acba ?hic bi iz birakmadilar osmanlidan bu itler.
  • Recep GülerRecep Güler53 dk önce
    NİYE Kİ;SİZİN YUNAN MAZBATASINI DAHA ALMADI Kİ!ALSADA,İKTİDARMI Kİ?

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