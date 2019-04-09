Yunanistan'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı!

Bolaris, bugünkü basın brifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi:

KÜSTAH SÖZLER: "BM VAR, UNESCO VAR! SAYGI DUYUN"

"Yunanistan her zaman uluslararası hukuka başvuruyor. Bu sadece politika değil kültürle de ilgili. Birleşmiş Milletler ve UNESCO var. Anıtların statüsü var. Herkese çağrımız, uluslararası hukuka saygı duyun, uluslararası anlaşmalara saygı duyun, komşulara saygılı olun. Biz dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri oluşturuyoruz, çünkü bu ilişkiler hukuk temelinde kalkınma, ilerleme, halklar arasında anlayış ve işbirliği için elverişli iklim oluşturuyor."

"AYASOFYA'YA SAYGI DUYUN"

Yunan diplomat ayrıca, "Türkiye hükümetinin uluslararası hukuka ve Ayasofya'ya saygı duymasını umuyoruz" dedi.