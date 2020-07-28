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Dünya

Yunanistan’dan küstah adım! Türkiye sınırı yakınlarında askeri hareketlilik

Yunanistan’ın imzasıyla Türkiye sınırı yakınlarındaki Dedeağaç bölgesinde Amerikan deniz ve hava üssü açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:44:00 -
Yunanistan’dan küstah adım! Türkiye sınırı yakınlarında askeri hareketlilik

ABD ve Yunanistan bir projeye imza attı. Lozan Barış Anlaşması'na göre, asker bulunmaması gereken, Türkiye sınırı yakınlarındaki Dedeağaç bölgesinde Amerikan deniz ve hava üssü açıldı.

Çarşamba günü, Dedeağaç'a 101. ABD Hava İndirme Tümeni'ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirildi. Üs perşembe günü resmi törenle açıldı.

Sözcü'nün haberine göre törene, Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD'nin Atina Büyükelçisi Goeffrey Pyatt ve Dedeağaç'ta konuşlu Yunan 12. Mekanize Piyade Tümeni'nin Komutanı katıldı.

Üsse getirilen helikopterler cumadan itibaren Romanya'daki eğitim alanına uçtu. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, gelişmeyi "Yunanistan ve ABD, Lozan Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ediyor" diye değerlendirdi.

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