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Yunanistan’dan insanlık dışı muamele! Yarı çıplak Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan yaptığı insanlık dışı muamele insan vicdanları yaraladı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenleri yakalayan Yunan polisi, üzerinde bulunan giysileri çıkararak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:09
Yunanistan’dan insanlık dışı muamele! Yarı çıplak Türkiye'ye gönderdiler

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmen, 1- 2 gün önce yasadışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı. Kaçaklar, bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

ÇUVALLA ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Gece yarısı bazıları yarı çıplak kaçakları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla üzerlerini kapatmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğ uyaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi. Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşya, kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, "Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri'ne attılar. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler" dedi.

Ekiplerin bölgedeki aramaları sürüyor.





 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:09
  1. Edirne
  2. pakistan
  3. Türkiye
  4. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
  5. Yunanistan

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