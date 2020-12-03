Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep etti.
Yunan dışişleri kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum Yönetimi’nden başlayarak, AB’nin tüm üyelerinin NATO’ya dahil edilmesinin, Avrupa’yı güçlendireceğini savundu. Dendias, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden ötürü Türkiye’yi de şikayet etti.
İhtimal yok
Türkiye, AB üyesi Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımıyor, gerektiğinde bu konuda NATO’da veto hakkını kullanmaktan da çekinmiyor. Türkiye’nin, NATO’ya yeni üye kabulünde veto hakkı bulunduğundan Atina’nın talebinin karşılık bulma ihtimali bulunmuyor. (Hürriyet)