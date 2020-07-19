Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a Uzanan Irkçılık: ''Akdeniz'in Neo-Nazileri”

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde çekimi tamamlanan ''Akdeniz'in Neo-Nazileri” belgeseli çok çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Yunanistan'da görülen faşizmin 1970’lerde çıkış noktası olan ve günümüze Altın Şafak (Golden Dawn) Partisi’nin kuruluş sürecini ve sonrasında ne gibi ırkçı eylemlerde bulunduğunu, daha sonrasında diğer ırkçı partilerle ne gibi bağlantılar kurduklarını, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs’a uzanan bağlantının ilişkileri izleyiciyle paylaşılıyor.

Rumların vahşeti yine Rumlar tarafından anlatılıyor

Belgeselde, Güney Kıbrıs'ta Türk ve göçmenlere karşı yapılan saldırılar ile Kıbrıs’ta var olan EOKA (Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü) ırkçılığı, Rumlar tarafından anlatılıyor.Yunan partisi Altın Şafak'ın Güney Kıbrıs’ta kurmuş olduğu ELAM partisinin dağlarda yapmış olduğu askeri eğitimler, spor kulüplerine sızma girişimleri ve eğitim sistemine müdahalede bulunmaları da ekranlara geliyor.

Türkiye ile uluslararası alanda bu konuyla ilgili Güney Kıbrıs’ta yapılan ilk belgesel olma özelliği taşıyan “Akdeniz’in Neo-Nazileri” 20 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de TRT World’de. Ayrıca belgesel Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Yunanca olmak üzere 5 ayrı dilde TRT World Youtube hesabından izlenebilecek.