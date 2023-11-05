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Dünya Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-05 21:21:00 - 2023-11-05 22:06:37
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile "verimli bir diyalog" içinde sorunları çözmek istediğini belirterek, "Türkiye ile diyalog ve işbirliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yunanistan'da yayımlanan "To Vima" gazetesine röportaj veren Yerapetritis, Atina'nın, Türkiye de dahil olmak üzere tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek istediğini ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklim yakalandığını belirterek adım adım ilerleme kaydedildiğini belirtti.

"Türkiye ile diyalog ve işbirliğimizi sürdüreceğiz"

Türkiye ile bir anlaşmazlık olduğunda, bu anlaşmazlığın krize dönüşmesine engel olacak emniyet valfleri gibi işlev görecek ortak bir anlayışın var olmasını önemli bulduğunu belirten Yerapetritis, şunları kaydetti:

"Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz. Ataletin anlaşmazlıkları çözmek için bir yol olmadığını düşünüyoruz. Karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara yön verecek bir diyalog zemini mevcut. Sivil koruma, göç politikası, turizm gibi konular iki ülke arasında pozitif anlaşmalar yapılabilecek alanlar."

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan'ın Filistin konusunda aynı çizgide olmamasının ikili ilişkilerde bir sorun yaşatmayacağını belirterek, "Biz bu durumdan bağımsız olarak Türkiye ile diyalog ve işbirliğimizi sürdüreceğiz." dedi.
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Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanmasına ilişkin gerekçelerine de değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın bu tasarı için getirdiği önerilerin nihai metne konmadığını söyledi.

Yerapetritis, "Çekimser oy kullanmamız asla aleyhte oyla aynı anlamı taşımamaktadır." ifadesini kullandı.

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