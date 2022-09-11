Yunanistan'dan flaş iddia: Bayraktar TB2'yi ele geçirdik
Yunan medyası, Yunan istihbaratçıların darbeci Hafter'in yardımıyla düşürülen bir Bayraktar TB2 SİHA'yı Yunanistan'a getirdiğini iddia etti.
yeniakit.com.tr
Yunan medyasından haberler aktaran Youtube kanalı WOS, çarpıcı bir video yayımladı.
Yunan medyasının iddiasına göre, Yunan istihbaratçılar Libya'da düşürüldüğü öne sürülen bir Bayraktar TB2 SİHA'yı Yunanistan'a getirdi. Darbeci Hafter'in Yunan istihbaratçılara teslim edildiği öne sürülen Bayraktar TB2'nin bir balıkçı teknesiyle Yunanistan'a parça parça getirildiği ileri sürülürken SİHA'nın yazılım bilgisine ulaşmak için İsrail'in de devreye girdiği ifade edildi.