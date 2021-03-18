Yunanistan'dan flaş F-35 açıklaması

"İstikrar ve Büyümenin Temel Direği Olarak Yunanistan’ın Savunma Kalkanı" adlı etkinlikte konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan’ın gelecekteki savunma planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rafale savaş uçakları

Temmuz ayında Fransa'dan satın alınan ilk Rafale savaş uçağının Tanagra Hava Üssü’ne geleceğini dile getiren Panagiotopoulos, "Bunların silahları Yunanistan-Türkiye güç dengesi için oldukça önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın aksine donanma alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yunan bakan, "Elimizde 40 yaşında gemiler var. Yeni firkateyn programında 8 adayı hala değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

F-35 savaş uçağı

F-35 savaş uçaklarına ilgi duyduklarını kaydeden Panagiotopoulos, "Fakat bu işin 2.5 milyar euroluk bir maliyeti de var. Yunanistan’ın F-35’i er ya da geç tedarik edip etmeyeceği, tükenmez olmayan finansal yeterliliklerimizle alakalı bir mevzu. Viper programı tamamlanması F-35’e zemin hazırlayabilir, hatta belki daha erken sürede olabilir.” açıklamasında bulundu.

Panagiotopoulos ayrıca şunları söyledi:

"İsrail, bizimle işbirliği yapmak ve özellikle ileri teknoloji insansız hava araçları ve karşı insansız hava araçları sistemleri olmak üzere savunma sistemlerinde ortak üretim planlarını müzakere etmek istedi."