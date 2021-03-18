  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'dan flaş F-35 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan flaş F-35 açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunan Hava Kuvvetleri’nin F-35 ve Rafale savaş uçakları alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 15:46:00 -
Yunanistan'dan flaş F-35 açıklaması

"İstikrar ve Büyümenin Temel Direği Olarak Yunanistan’ın Savunma Kalkanı" adlı etkinlikte konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan’ın gelecekteki savunma planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rafale savaş uçakları

Temmuz ayında Fransa'dan satın alınan ilk Rafale savaş uçağının Tanagra Hava Üssü’ne geleceğini dile getiren Panagiotopoulos, "Bunların silahları Yunanistan-Türkiye güç dengesi için oldukça önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın aksine donanma alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yunan bakan, "Elimizde 40 yaşında gemiler var. Yeni firkateyn programında 8 adayı hala değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

F-35 savaş uçağı

F-35 savaş uçaklarına ilgi duyduklarını kaydeden Panagiotopoulos, "Fakat bu işin 2.5 milyar euroluk bir maliyeti de var. Yunanistan’ın F-35’i er ya da geç tedarik edip etmeyeceği, tükenmez olmayan finansal yeterliliklerimizle alakalı bir mevzu. Viper programı tamamlanması F-35’e zemin hazırlayabilir, hatta belki daha erken sürede olabilir.” açıklamasında bulundu.

Panagiotopoulos ayrıca şunları söyledi:

"İsrail, bizimle işbirliği yapmak ve özellikle ileri teknoloji insansız hava araçları ve karşı insansız hava araçları sistemleri olmak üzere savunma sistemlerinde ortak üretim planlarını müzakere etmek istedi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Naci'nin ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası oyuncu Ezgi Mola'dan bomba bir ifşa geldi.
Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!
Dünya

Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, elinde tuttuğu limanlara gönderdiği yazıda, Türk bayrağı taşıyan ticari ..
Gelecek Partisi bu kez fena karıştı!
Siyaset

Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Albuz Altıok ve 11 yönetim kurulu üyesi, partilerinden istifa etti. Altıok, "Muğla i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay