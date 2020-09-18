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Gündem Yunanistan'dan flaş çıkış: Erdoğan'ın niyeti bizi küçük düşürmek
Gündem

Yunanistan'dan flaş çıkış: Erdoğan'ın niyeti bizi küçük düşürmek

Yunanistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Araştırma Bölümü Başkanı Konstantinos Filis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı küçük düşürmek istediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:04:00 -
Yunanistan'dan flaş çıkış: Erdoğan'ın niyeti bizi küçük düşürmek

 yeniakit.com.tr 

Yunanistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Araştırma Bölümü Başkanı Konstantinos Filis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Yunanistan'ı Türk dış politikasının ilk sırasına koyduğunu söyleyen Filis, "Erdoğan'ın Yunanistan'ı şeytanlaştırması ve hedef göstermesi son derece endişe vericidir. Erdoğan ülkemizi küçük düşürdü. Erdoğan Yunanistan'ı aşağılamak ve bizi cezalandırmak istiyor. O sadece bizi küçük düşürmek istiyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın asla bölgede geri adım atmayacağını dile getiren Filis, Türkiye'nin uluslararası arenada Yunanistan'ı sürekli olarak baskı altında tutmak istediğini iddia ederek "Erdoğan'ın egemenlik haklarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye bu saldırgan tutumunu bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'ye karşı aciz kalıp destek bulmak amacıyla "sığıntı" gibi Avrupa ülkelerini kapı kapı dolaşan Yunanistan'ın uluslararası arenada daha ne kadar küçük düşeceği merak konusu oldu.

 

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