Yunanistan'dan Doğu Akdeniz görüşmesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz ile ilgili bir görüşme yaptı.

Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

NATO'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

NATO'nun açıklamasında, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderler ile düzenli istişareler çerçevesinde yaptığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere tekrar başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Doğu Akdeniz'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin önemine değindi.

NATO, Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığını anımsattı.

Açıklamanın devamında, Jens Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dönük sözlerine yer verildi.

Stoltenberg, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmıştı.

Miçotakis'ten Türkiye'ye tepki çeken sözler

Miçotakis, yaptığı bir açıklamada, meşru haklarını kullanan Türkiye'nin gerilimleri azaltmak için "daha tutarlı bir yol" sergilemesi gerektiği yönünde ifadeler kullanarak bir küstahlığa imza atmıştı. Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde provokatif eylemlere imza attığını öne süren Miçotakis, bunlara son verilmesi gerektiğini söyleyerek bir skandala daha imza atmıştı.

Tarih belli değil

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas da yaptığı açıklamada, Türkiye ile müzakerelerin başlaması için henüz bir tarih belirlenmediğini söylemişti.

Petsas, Türkiye ile yapılacak olan görüşmelerin içeriğinin münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları olmasını istediklerini belirtmişti.