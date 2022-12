Yunanistan'dan çok büyük çirkeflik! Türkiye ile ilgili o rakamlar şok etti

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, Yunanistan’ın 2022 toplu ihlal dosyasını tek tek sıraladı. "Yunanistan’ın uluslararası hava sahasında tacizleri 2021’de 190 kere yaşanmıştı, 2022’de bu rakam 286 oldu" ifadelerini kullanan Şendir, yazısında şunları kaydetti:

"Atina’daki ABD Büyükelçisi’nin yaptıklarına bakınca, Türkiye’de tatilde olduğu anlaşılan ABD Ankara Büyükelçisi;

Yarım saat için rahatınızı bozacağım.

15 ve 19 Aralık günleri yaşananlardan yola çıkarak size Yunanistan’ın 2022 toplu ihlal dosyasını veriyorum.

Anlamakta güçlük çekmemeniz için 2021 yılındaki ihlallerin rakamlarını da vereceğim.

Bana ne diyemezsiniz zira bu artışların sebebinin Atina değil Washington olduğunun farkındayız.

Hani NATO çok önemli ya sizin için, pazartesi günü NATO’nun Nexus Ace görevine katılan 18 adet F-16, 1 KC-135 tanker uçak, 1 CASA arama-kurtarma uçağı ve 1 HİK uçağımız, Ege’nin uluslararası hava sahasında yanlarında NATO’ya ait bir AWACS uçağıyla beraber paket kol halinde uçuyorlardı. Sürpriz bir uçuş değildi bu, önceden tüm NATO üyelerine Hava Görev Emri çekilmiş ve herkes bilgilendirilmişti. Ayrıca eğitim uçuşu silahsız yapılıyor. Yunan uçakları ise tacizlerini silahlı olarak yapıyor.

Buna karşın, Yunanistan beş ayrı hava üssünden F-16 uçaklarını kaldırarak uçaklarımızı radar kilidi atarak, taciz etti.

Zannettiler ki Türkiye, NATO görevini bırakacak.

Bunun üzerine Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16’larımız önleme görevi yaptı, Yunanlılar eli boş geri döndü.

15 Aralık günü yaşanan taciz daha da büyüktü.

Yine NATO Nexus Ace ve Nexus Ace devriye görevinde olan F-16’larımız, altı ayrı seferde dakikalarca taciz edildi.

Üstelik bu tacizde sadece radar kilidi atmadılar, uluslararası kural olan 1000 feet’lik teşhis mesafesinden daha yakına geldiler, 2 bin feet dikey irtifa farkına da uymadılar.

Şimdi toplu rakamları vereyim: Yunanistan’ın uluslararası hava sahasında tacizleri 2021’de 190 kere yaşanmıştı, 2022’de bu rakam 286 oldu. Türk hava sahasının ihlali sayısında da artış var.

NATO Genel Sekreteri, Yunan medyasından korkup sustu, NATO Askeri Komite Başkanı, Müttefik Kuvvetler Komutanı İspanya Torreon’daki Hava Harekât Merkezi’ndeki NATO görevlilerinden çıt çıkmıyor. Kış uykusundalar sanki.

Washington’ın Yunanistan’ın şirretliklerini görmez tavrı belli ki NATO’ya da sıçramış.

Kara sularımızı ihlal konusunda da Atina cesaretlendirildiği için 2021’de 41 olan sayı 2022’de 54’e çıktı. Kara sularımızdaki taciz sayısında da yine artış var ve bu da şaşırtıcı değil.

Atina’nın AB üyeliğini şirretlik seviyesinde kullanmasından dolayı NATO bu konuda da sessiz.

ABD Büyükelçisi, şimdi bu rakamları bilip de görmezden gelen Pentagon’a yollayın önce.

Ardından, 2015 Kübalı Doktor skandalında ve şu an devam eden yolsuzluk soruşturmasından anladığımız kadarıyla bedava tatil ve parayı çok seven Senatör Menendez’e de yollayın. New Jersey Senatörü olan Menendez bir süredir ABD ile değil, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ile ilgileniyor. Yunan ordusu subaylarından daha fazla tüm bölge için huzurun ve barışın teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alıyor. Mısır’a helal et satış belgesi işinde olduğu gibi bunu da parayla yapmıyorsa, doğruları öğrensin bari.

ABD Büyükelçisi, aslında yollayacağınız kâğıtların bizim için bir anlamı yok. Gerçek müttefik Türkiye ile hareket etmek varken Suriye’de teröristlerin yanında olan askerleriniz için endişe ettiğiniz kadar belki de Yunanistan’da olan askerleriniz için endişelenmeniz gerektiğini fark etmenizi sağlayacak o kâğıtlar. Bitmek bilmeyen tacizleriyle yayılmacı Yunanistan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Oğlum bak git” tadındaki uyarılarının ciddiye alınması gerektiğini başkentinize bildiriniz, ardından Türkiye tatilinize gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz Büyükelçi Flake..."