Fırıncılar Odası Başkanı şok etti: Ekmeği istediği fiyattan satmayan fırına kurşun yağdırdı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir ekmek fırınına gerçekleştirilen kurşunlama olayı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Polis soruşturmasında, saldırganın Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Düzenli olduğu tespit edildi. Düzenli’nin ekmek fiyatlarının kendi belirlediği seviyeden satmaması üzerine fırın sahibi Halil Bektaş'ı tehdit ettiği ardından da olay yerine gelerek iş yerine kurşun yağdırdığını tespit edildi.

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Fırının camlarına toplam 7 kurşun isabet ederken Düzenli’nin saldırı sırasında kullandığı araç Zengin Caddesi üzerinde terk edilmiş şekilde bulundu.

Ekiplerin yaptıkları kontroller sonucunda Düzenli de cadde üzerinde görülerek yakalandı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 ayrı suç kaydı olan Düzenli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesinin ardından tutuklandı.