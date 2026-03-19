  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SGK’dan milyonlarca emekliye önemli uyarı: ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı’ linklerine asla tıklamayın! Diker’den Özgür Özel’e sert çağrı! Açıklama yap ya da istifa et Terör devleti 'Büyük tehditti' diye duyurdu: Hamas'ın istihbarat komutanı Ebu Şaleh öldürüldü! Gazprom’da ‘boru hattı’ alarmı! Türkiye akışı tehlikede mi? Kallas: Avrupa’dan hiçbir ülke bu savaşa dahil olmayacak ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları meşru değil Bakan Fidan da katılmıştı... Riyad'daki zirveden 6 maddelik 'savaş' bildirisi! Laiklik askıya alındı: Batı sistemi "dini" anlayışa dönüyor! Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış! Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede? Savaş baronlarının "İran" yalanı patladı: İstifa eden direktörden şok itiraflar!
Gündem Fırıncılar Odası Başkanı şok etti: Ekmeği istediği fiyattan satmayan fırına kurşun yağdırdı
Gündem

Fırıncılar Odası Başkanı şok etti: Ekmeği istediği fiyattan satmayan fırına kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fırıncılar Odası Başkanı şok etti: Ekmeği istediği fiyattan satmayan fırına kurşun yağdırdı

Tekirdağ Kapaklı'da Halil Bektaş’a ait fırına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan saldırganın Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Düzenli olduğu ortaya çıktı. 6 suç kaydı bulunan Düzenli'nin ekmek fiyatlarının kendi belirttiği seviyeden satılmaması üzerine fırına kurşun yağdırdığı tespit edildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Mahallesi Sakarya Sokak'taki bir ekmek fırınına gerçekleştirilen kurşunlama olayı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Polis soruşturmasında, saldırganın Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Düzenli olduğu tespit edildi. Düzenli’nin ekmek fiyatlarının kendi belirlediği seviyeden satmaması üzerine fırın sahibi Halil Bektaş'ı tehdit ettiği ardından da olay yerine gelerek iş yerine kurşun yağdırdığını tespit edildi.

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Fırının camlarına toplam 7 kurşun isabet ederken Düzenli’nin saldırı sırasında kullandığı araç Zengin Caddesi üzerinde terk edilmiş şekilde bulundu.

Ekiplerin yaptıkları kontroller sonucunda Düzenli de cadde üzerinde görülerek yakalandı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 ayrı suç kaydı olan Düzenli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesinin ardından tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23