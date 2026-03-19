  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef alındığını açıkladı. Tahran yönetimi, enerji altyapılarına yönelik saldırılar nedeniyle savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları tarafından Gerçek Vaat-4 operasyonlarından 63. dalgaya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıkları ancak İran'ın savaşın kapsamını petrol tesislerine genişletmek istemediği, dost ve komşu ülkelerin ekonomisine zarar gelmesini arzulamadığı belirtilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında ülkenin enerji altyapılarına saldırılmasıyla savaşın fiilen yeni bir aşamasına girildiği kaydedildi.

İran'ın altyapısını savunma zorunluluğunun, ABD ile bağlantılı ve Amerikan hissedarlarının bulunduğu enerji tesislerine saldırmayı zorunlu kıldığı savunuldu.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nihat Kızılçelik

İranın en büyük hatası körfeze saldırması asıl saldırması gereken soykırımcı İsrailin savaş uçaklarının konuşlu olduğu hava alanları uçakların bulunduğu hava kuvvetleri hangarlar kara harekatında kullandığı gazzenin kuzeyindeki konuşlu tankları kara kuvvetlerinin merkezleri cephanelikleri su kaynakları nükleer füzelerin bulunduğu tesisler körfez ülkelerini bombalaması mühimmat ve zaman kaybı ve savaşta taktik hatası Soykırımcı İsrail sana uçakla saldırıyorsa hava kuvvetlerinin bulunduğu yerleri vuracaksın boş binaları vurmakta ne geçiyor İranın eline
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23