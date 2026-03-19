İsrail yanlısı laikçi yobazdan büyük provokasyon

Muhammet Seyfullah Maden

Laikçi yobazlar kirli provokasyonlarına devam ediyor. Daha önce Charlie Hebdo başta olmak üzere çok sayıda İslam düşmanı, peygamberimize yönelik saldırılarda bulunmuş ve karikatür çizerek mizah silahının arkasına sığınmıştı. Ateizm propagandası ve İsrail desteğiyle tanınan İzzet Murat Güler isimli hadsiz de bu skandala imza attı.

KARİKATÜR REZİLLİĞİ

Sosyal medyada çok sayıda provokatif paylaşım yapan Güler'in, “Hz. Muhammed'in karikatürü nasıl çizilir” diyerek iğrenç bir görsel hazırladığı belirlendi.

Söz konusu görselde, cinsel organdan suret çizildiği görüldü.

Skandal görsel kamuoyunda infiale neden olurken gerekli mercilerin bir an önce harekete geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, “İslam düşmanlarına anladıkları dilden cevap verin” yorumları yaptılar. Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu da, “Buna gereken yapılacak mı?” ifadelerini kullandı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrı yaptı. Mehmet Çakır isimli vatandaş ise, "Allah'a, Peygambere hakaret edersen hiç bir şey olmaz. Elini kolunu sallayarak gezersin. Yazık çok yazık..." diyerek duruma tepki gösterdi.

SÜREKLİ SALDIRIYOR

İzzet Murat Güler'in paylaşımları bunlarla sınırlı değil. Alemlerin Efendisi için iğrenç yakıştırmalar yapan Güler'in, Epstein denen siyonist sapık üzerinden skandal mesajlar yayınladığı da görüldü. Güler'in haddini aşarak efendimiz için Epstein benzetmesi yapması manidar bulundu. Zira İzzet Murat Güler'in yaşadığı ve sürekli propagandasını yaptığı ülke, Epstein'in en büyük dostuydu!.. Epstein İsrail'in güçlenmesi için elinden geleni yapmış, Mossad bağlantısıyla birçok ünlü ismi ve siyasetçiyi kendisine bağlamış, şantaj yaparak siyonistler lehine çıkar sağlamıştı.

MAH Ajansı'nın aktardığına göre, söz konusu paylaşımları yapan provokatör İsrail'de yaşıyor.