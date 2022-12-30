Yunanistan'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Yunanistan, havada yakıt ikmali yapabilen tanker uçak alımını tartışıyor. Atina hükümetinin, Omega Air ile görüşmesini önemli bir gelişme olarak duyuran Yunan basını, ikili toplantıda McDonnell Douglas ΚC-10 Multi Role Strategic tankerinin görüşüldüğünü bildirdi.

Rafale savaş uçaklarına F-16 Viper'in eklenmesiyle Yunan hava kuvvetlerinin daha da güçleneceğine inanan Yunan basını, Yunanistan'ın hava gücünde Türkiye'nin gerisinde kaldığını kabul etti.

Havada yakıt ikmali yapabilen tanker uçakların yokluğu Yunan hava kuvvetleri için bir risk teşkil ettiği kaydedilirken Yunanistan'ın havacılık sektöründe Türkiye'nin çok gerisinde kaldığı belirtildi.

Uçan tankerlerin tedarik edilmesinin Yunan kuvvetlerine uzun süre hava desteği sağlayabileceği vurgulanırken 3-4 adet tanker uçak alımının Yunanistan için gerekli olduğunun altı çizildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 9 adet Airbus A330 yolcu uçağının yakıt ikmali yapabilen tanker uçağına dönüştürülmesi konusunda Türk Hava Yolları ile görüşmeler yaptığı da haberde yer aldı.

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Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC135 R tipi tanker uçaklarla hava operasyonlarının menzilinin ve süresinin arttırılmasında kritik görev üstleniyor.

Star Gazetesi