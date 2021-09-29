Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Türk balıkçılara hapis hazırlığı
Yunanistan, Ege'deki provokasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Atina, karasularına giren Türk balıkçılara hapis cezası getirmeye hazırlanıyor.
Yunanistan Adalet Bakanlığı, karasularındaki balık avı ile ilgili öneri hazırladı.
Ceza kanununa, "Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin eklenmesi planlanıyor.
Yasal düzenleme yakında Yunan Meclisinin onayına sunulacak.
Atina, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında yasa dışı avlandığı iddiasında bulunmuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğinden protesto notası verilmesini istemişti.