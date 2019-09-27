Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye daha fazla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Kurulunundaki görüşmesinin ardından, YunanBaşbakan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Miçotakis, 2016'da hazırlanan paketin ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

"ABTÜRKİYE'Yİ ANLAMAYA ÇALIŞMALI VE DAHA FAZLA DESTEK OLMALI"

Yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Miçotakis, "Türkiye bu düzenlemeye uymalıdır. Avrupa Birliği (AB) de Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını bilmeli ve 2019 biterken, Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KİMSE AB İLE SIKINTILI BİR İLİŞKİ YÜRÜTEYİM DEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesini "samimi ve dürüstçe" olarak niteleyen Miçotakis, "Türkiye de dahil, Avrupa Birliği ile sıkıntılı bir ilişki içinde bulunmak kimsenin ilgi alanına girmiyor. Gerilen ilişkileri düzeltmek için çalışabileceğimizi düşünüyorum." sözlerini kullandı. Miçotakis BM Genel Kurulu Uluslararası İlişkiler Konseyinde yaptığı açıklamasında, "Türkiye sorumluluklarını sadece mülteciler konusunda değil, Kıbrıs ve Ege konusunda da yerine getirmelidir. Sadece daha az agresyon istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: HABER 7 /