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Yunanistan'dan ABD'ye kötü haber! Boğularak öldürüldü

Bilimsel bir konferans için Yunanistan'a gelen ABD'li bilim insanı Suzanne Eaton'ın boğularak öldürüldüğü açıklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:33
Yunanistan'dan ABD'ye kötü haber! Boğularak öldürüldü

Yunanistan'ın Girit Adası, bilimsel konferansa katılan Suzanne Eaton'ın koşuya çıkmasından bir hafta sonra boğularak öldürülmüş halde eski bir sığınakta bulunmasının şokunu yaşıyor. Polis ödüllü moleküler biyologun cinayete kurban gittiğini açıkladı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda haftabaşında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınakta ölü bulunmuş olan ABD'li bilim insanı Suzanne Eaton'ın öldürüldüğünden şüphelenildiği belirtildi.

Bugün haber ajanslarına konuşan Yunan polis kaynakları, 59 yaşındaki Suzanne Eaton'ın boğularak ölmesinin gerisinde bir suç eyleminin bulunduğunu, cinayete kurban gittiğini söyledi.

CBS'e konuşan bir adli tıpçı "Yüzde 100 cinayet" derken cinayete birden fazla kişinin karışmış olması gerektiğini belirtti.

Vücudunda yaralar var

Haberlere göre cesedi inceleyen iki adli tıpçı, Eaton'ın ağzının ve burnunun kapatıldığı sonucuna vardı.

Vücudundaki bıçak yaralarının kadını hareketsiz hale getirmeye uğraşırken açılmış olabileceği ifade edildi.

Emniyet müdürü böylesini hiç görmedim

Cesedi mağara kompleksinin 60 metre içinde, üstü tahta kasayla kapatılmış bir havalandırma borusunun altında bulduklarını açıklayan Girit Emniyet Müdürü Konstantinos Lagodakis, polis şefliği yaptığı dört yılda hiç böyle bir şey görmediğini dile getirdi.

CNN'e göre Eaton'ın koşu yaptığı sırada bir kaza sonucu ölmüş olabileceğini düşünen Girit halkını cinayet haberi şoke etti.

Almanya'nın Dresden Üniversitesi Max Planck Enstitüsü'nde çalışan ABD'li moleküler biyolog Suzanne Eaton, Girit'in Hanya kentinde bilimsel bir konferansa katılıyordu ve son olarak 2 Temmuz'da konferansın düzenlendiği otelde piyano çalarken görülmüştü.

Odasında koşu ayakkabıları yoktu

Pasaportu, cüzdanı, nakit parası, telefonu ve bisiklet ayakkabıları otel odasındaydı, ama koşu ayakkabıları yoktu.

Buradan koşuya çıktığı sonucuna varılan Eaton'ı aramak için polis harekete geçerken ailesi de adaya geldi.

Cesedi, yaklaşık bir hafta sonra Hanya'nın dışında, 'Xamoudochori' beldesinin yakınındaki mağara kompleksinde bulundu. Eaton'ın başka bir yerde öldürüldükten sonra buraya getirildiği sanılıyor.

Pek kimsenin bilmediği bu mağara kompleksi, 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgal güçleri tarafından kullanıldıktan sonra terk edilmişti.

 

Tekvandoda siyah kuşağı vardı

Max Planck Enstitüsü şu açıklamayı yaptı:

"Bu trajik olay karşısında derinden şoke olduk, rahatsızlık duyduk. Suzanne seçkin ve esin veren bir bilim insanı, seven bir eş ve anne, tekvandoda siyah kuşak sahibi güçlü bir sporcu ve koşucu ve hepimiz tarafından sevilen gerçekten harika bir insandı"

Eaton, İngiliz bilim insanı Anthony Hyman'la evliydi, iki oğlu vardı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:33
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