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Dünya Yunanistan'da Türkiye paniği! Bakın bu kez ne yaptılar
Dünya

Yunanistan'da Türkiye paniği! Bakın bu kez ne yaptılar

Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili yeni bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:03:00 -
Yunanistan'da Türkiye paniği! Bakın bu kez ne yaptılar

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de anlaşmazlık içinde bulunan Yunanistan, zorunlu askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkaracak.

Türkiye sınırındaki adalarda görev yapanlar ise uygulamadan muaf tutulacak.Yunanistan'da halihazırda dokuz ay süren zorunlu askerlik süresinin Mayıs ayından itibaren 12 aya uzatılacağı açıklandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yeni uygulamayla birlikte kritik bölgelerde daha fazla asker konuşlandırmak ve buralardaki önemli birliklerini güçlendirmeyi amaçlarıklarını kaydetti.

Bu adımla birlikte orta vadede zorunlu askerlik yapan kişi sayısının üçte bir dolayında artırılması hedefleniyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, yeni uygulamayla birlikte mesleği askerlik olan ve zorunlu askerlik yapan aktif Yunan asker sayısı 100 binden 133 bin dolayına yükselecek.

Türkiye nedeniyle uzatma kararı aldılar

Yunanistan Savunma Bakanlığı çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Yunanistan’ın kararının arka planında Ege Denizi ve Akdeniz’in doğusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık yatıyor.

Türk kıyılarına yakın olan adalar gibi sınır bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan askerler, yeni uygulamadan muaf tutulacak.

Ülkede şu anda yüzde 1,3 dolayında bulunan doğum oranı, Yunan silahlı kuvvetleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Söz konusu trend bu oranda seyretmeyi sürdürdüğü takdirde, ülke nüfusu 2020’li yılların sonuna kadar 11 milyondan 10 milyona düşebilir.

Zorunlu askerlik süresinin uzatılması da Atina’nın aldığı tek savunma önlemi değil. Kısa süre önce Yunanistan, 18 adet Fransız üretimi Rafale tipi savaş uçağı sipariş etmişti. Atina aynı zamanda, yeni fırkateyn satın almayı da planlıyor. Ülke, 2010-2018 yılları arası dönemdeki mali krize rağmen savunma harcamalarını yüksek seviyede tuttu. Başbakan Mitsotakis, 2020 Martında yaptığı açıklamada, bunu "Çünkü komşumuz Danimarka değil, Türkiye" ifadesiyle açıklamıştı.

 

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Yorumlar

Deli İbo

Ey Yunanistan istetseniz askerliği ömür boyuna uzatın. Önemli olan uzatmak değil, önemli olan asker doğmaktır.
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