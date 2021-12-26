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Gündem Yunanistan'da "Türkiye" korkusu! Şimdi de ABD'den onları istediler
Gündem

Yunanistan'da "Türkiye" korkusu! Şimdi de ABD'den onları istediler

Bir yandan ekonomik krizle boğuşan diğer yandan ise Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan'dan yeni bir adım daha geldi. Fransa'dan 24 adet Rafale tipi savaş uçağı satın alan ve 3 adet de firkateyn almaya hazırlanan Yunanistan, ABD'den de kullanılmış veya yeni 48 adet "Blackhawk" (Kara Şahin) helikopter ve kullanılmış 4 adet "Osprey V22" tipi "yarı helikopter-yarı uçak" olan askeri nakliye aracı almak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 11:36:00 -
Yunanistan'da "Türkiye" korkusu! Şimdi de ABD'den onları istediler

Haftalık Real News gazetesine göre, Amerikalı yetkililere geçtiğimiz günlerde sözlü iletilen Yunan talebinde, sipariş halinde, "Blackhawk" ve "Osprey V22"lerin Yunanistan'a satılmalarının mümkün olup olmadığı soruldu. ABD'den ise henüz cevap gelmedi.

İkinci NATO ülkesi

ABD'nin onay vermesi ve Yunanistan'ın da sipariş etmeyi kararlaştırması halinde 48 Blackhawk helikopterlerinin yeni M serisinin 800, kullanılmış L serisinin ise 450 milyon Euro'ya mal olacağını kaydeden Real News, 'Osprey V22' tipi araçların, bugüne kadar sadece ABD ve özel izinle Japonya tarafından kullanıldığını vurguladı.

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Yorumlar

Deniz

Bu yunanlar gerçekten aptallar. Bunları borç batağına saplayıp ülkelerini ellerinden alacaklar. Türkiye ile bu salakları korkutuyorlar.
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