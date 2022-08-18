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Dünya Yunanistan’da ‘Türkiye bizi işgal edecek’ korkusu
Dünya

Yunanistan’da ‘Türkiye bizi işgal edecek’ korkusu

Yunanın Türkiye düşmanlığı hastalık boyutuna vardı. Yeni Akit’in “Yunanistan’da Müslüman Batı Trakya Türkleri ‘iç düşman’ haberini alıntılayan Yunan basını, “Türkler Trakya’mızda da işgal ortamı hazırlıyor” ifadeleriyle verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 10:23:00 -
Yunanistan’da ‘Türkiye bizi işgal edecek’ korkusu

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Yunanistan’ın Türk korkusu ve Türkiye düşmanlığı artık hastalık boyutuna vardı. Ülkedeki Türk korkusu, gazetemizin haberlerini alıntılayan Yunan yayın organlarının ifadeleriyle de gün yüzüne çıkıyor. Yeni Akit’in “Yunanistan’da Müslüman Batı Trakya Türkleri İç düşman” başlıklı haberi, Yunan basınında “Türkler bizi işgale hazırlanıyor” ifadeleriyle verildi.

Cihat Paşaya tenzili rütbe yaptılar!

Yunan yayın organı Europost.gr’de salı günü çıkan haberde, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın gazetemize yaptığı açıklamalar aktarılırken, Yunan hükümeti dinleme skandalıyla uğraşırken Türkiye’nin Batı Trakya’da işgale hazırlandığı iddia edildi. Türkiye düşmanlığının hastalık derecesinde korkuya dönüştüğünü ortaya koyan haberde, Mavi Vatan Doktrini’ni geliştirerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin elini güçlendiren Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’ya da tenzili rütbe yapılarak “Emekli Tuğamiral” olarak takdim edildi.

Kendi elleriyle Türkiye'nin Batı Trakya harekâtını çizdiler!

Europost.gr adlı yayın organı, “Yunan hükümeti kaderine koşarken, Türkler Trakya'mızda da işgal ortamı hazırlıyor!” başlığıyla, Türk komandoların Batı Trakya’ya kuzey istikametinden beş koldan harekat gerçekleştireceğini gösteren bir görsel de paylaştı. Görselde yer verilen haritada Batı Trakya’nın üzerine “Ay yıldız” konulması hem Yunanların zihnindeki Türk korkusunu gün yüzne çıkardı hem de batılı hamilerinden Türkiye’ye karşı para ve silah koparmak için sürekli mağdur ve tehdit altında görünmeye çalışan hastalıklı zihniyeti ni ortaya koydu.

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Yorumlar

Vatanperver

Turkiye sizi işgal etse rahat yuzu insanlik gorursunuz muslumanlar sizler gibi zulum siyaseti izlemez

Y B

ABD güdümlü basın Yunanistan'a rahatça yerleşmek için Türk korkusu pompalıyor. Şu yunan spikerin Türk savunma sanayisinin anlattığı videolar bize gurur veriyordu. Bunun da altından ABD nin işgalci siyaseti çıktı.
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