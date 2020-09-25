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Aktüel Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
Aktüel

Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:41:10 -
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen terör örgütü DHKP-C yanlısı bir grup polisle çatıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla Türkiye'de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

DHKP-C yanlısı sloganlar atan eylemciler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyince çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Polise bayrak sopalarıyla saldıran eylemciler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı, bazı DHKP-C yanlıları gözaltına alındı.

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