Yunanistan'da taksiciler protesto etti: o saat aralığında iş bırakıp, çağrı yaptılar! Görenler şaştı kaldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, yeni vergi yasasını protesto ederek 09.00'dan 16.00'ya kadar iş bıraktı. Yunanistan'ı şaşırtan olay...
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, hükümetin hazırlığını yaptığı yeni vergi yasasını protesto etmek üzere iş bırakma eylemi düzenledi.
Taksiciler, yerel saatle 09.00'dan 16.00'ya kadar iş bıraktı.
Atina Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan iş bırakma eyleminde, hükümetin serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yeni yasal düzenleme protesto edildi.
Taksiciler, yeni düzenlemeyle ödeyecekleri vergi oranlarının artacağını ve kar oranlarının düşeceğini kaydetti.
SATA, 22 Kasım için de 24 saatlik grev çağrısı yaptı.
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