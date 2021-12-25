Yunanistan'da "SİHA" korkusu! Acil olarak toplandılar

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda hem Türk İHA’larının Ege’deki uçuşları, hem de Afrika ve Avrupa’da Türk İHA’ları satın alan ya da satın almak isteyen ülkeler listesinin uzaması ele alındı.

SİHA satışları mercekte

Yunan Kathimerini gazetesine göre toplantıda Yunanistan’ın "Türkiye’nin İHA diplomasisi"ne karşı neler yapabileceği hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Kathimerini gazetesi, "Özellikle Bayraktar TB2 tipi İHA’ların ihracında artış görülüyor. Ankara, dünyada çatışmaların yaşandığı çeşitli bölgelerdeki, diplomatik konumunu güçlendiriyor" diye yazdı.

Türkiye karşıtı tur

Afrika’da, Türk İHA’ları satın alan ülkelerin sürekli artmasının yanı sıra Avrupa’da da Polonya’nın Bayraktar TB2 satın alma kararı ve Letonya ve Macaristan gibi ülkelerin de satın alma niyetlerinin, Atina’yı ciddi şekilde düşündürdüğünü kaydeden gazete, "Yunanistan, AB’deki ortaklarının silahlanma tercihlerine müdahale edemiyor. Sonucunda, Türkiye, bazı AB ve NATO üyeleri ülkeler ile giderek daha sıkı ilişkiler kuruyor" ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yeni yılda Nijerya ve Angola’dan başlayarak Afrika ülkelerine yeni bir ziyaret turu gerçekleştirerek Türkiye’nin İHA diplomasisine karşı tavır koyacağı belirtildi.

"İHA'lara karşı sistem alacaklar"

Yunan Kathimerini gazetesi ayrıca, herhangi bir detay vermeden "Bayraktar" İHA’larının Ege’de kullanımının giderek artması ve "Aksungur" ile "Akıncı"ların da aşamalı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel gücüne dahil edilmeleri karşısında, Türk İHA’ları ile başedebilecek elektronik sistemler satın almayı kararlaştırdığını da öne sürdü.