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Aktüel

Yunanistan'da sığınmacı karşıtı grup polisle çatıştı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:51:34 -
Yunanistan'da sığınmacı karşıtı grup polisle çatıştı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki sığınmacı kampının bulunduğu Malakasa bölgesinde, göçmen karşıtı bir grup ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Malakasa'daki iki sığınmacı kampının kapatılmasını isteyen bir grup bölge sakini, kampların bulunduğu noktaya yürümek istedi. Buraya yaklaşmasına izin verilmeyen grup daha sonra Atina - Lamia kara yolunu trafiğe kapatmaya çalıştı.

Kalabalığı dağıtmak isteyen çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 6 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

Söz konusu iki kampta yaklaşık 3 bin sığınmacı bulunuyor.

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