Yunanistan'da şiddetli deprem
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 23 km altında gerçekleştiği açıklandı.19 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin sadece 23 km altında gerçekleştiği açıklandı.
Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi bulunmazken, Yunan medyası insanların büyük bir panikle sokaklara çıktığını aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
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