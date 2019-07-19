Yunanistan'da şiddetli deprem Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 23 km altında gerçekleştiği açıklandı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin sadece 23 km altında gerçekleştiği açıklandı. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi bulunmazken, Yunan medyası insanların büyük bir panikle sokaklara çıktığını aktardı. Ayrıntılar geliyor...

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