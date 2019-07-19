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Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 23 km altında gerçekleştiği açıklandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Yunanistan'da şiddetli deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin sadece 23 km altında gerçekleştiği açıklandı.

Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi bulunmazken, Yunan medyası insanların büyük bir panikle sokaklara çıktığını aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:37
  1. Yunanistan
  2. Atina

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